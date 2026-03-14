Prefeito Léo Moraes fortalece Startups, protagonismo jovem e tecnologia com a Tecnogame em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 14/03/2026 às 11h19

A capital rondoniense vive um momento de destaque no cenário da inovação com a realização da Tecnogame. O evento, que acontece nos dias 21 e 22 de março, transforma Porto Velho em um grande ponto de encontro para jovens, estudantes, desenvolvedores, gamers e entusiastas da tecnologia.

Totalmente gratuito e aberto ao público, o evento reforça a estratégia da gestão do prefeito Léo Moraes de posicionar Porto Velho como um centro de realização de feiras e iniciativas que estimulam o desenvolvimento econômico, a inovação e a geração de oportunidades na cidade.

A programação reúne palestras, competições de games, oficinas tecnológicas e atividades interativas. Entre os destaques estão a exposição de 10 startups, o Startup Day, que contará com cerca de 40 estandes, além do Espaço Creators, voltado à produção de conteúdo digital, em que todos os expositores são de Porto Velho.

O evento também contará com uma Feira Geek com empreendedores locais fortalecendo a economia criativa e incentivando novos negócios na capital.

Com forte participação do público e valorização de iniciativas locais, a Tecnogame contribui para fomentar a inovação, desenvolver o mercado tecnológico e consolidar Porto Velho como um importante centro de eventos e desenvolvimento na Amazônia.