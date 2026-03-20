Prefeito Jeverson Lima anuncia duplicação da Marechal Rondon no trecho entre a Rio Branco e BR 364

Por Assessoria

Publicada em 20/03/2026 às 16h42

O prefeito Jeverson Lima, recebeu na tarde desta quinta-feira (19), os comerciantes que possuem empresas no entorno da Avenida Marechal Rondon e o vereador Schimiti Patroleiro.

Durante o encontro, além de tratar de assuntos pertinentes aos investimentos em prol do desenvolvimento do município, o prefeito anunciou mais uma importante obra de mobilidade urbana. Trata-se da duplicação da Avenida Marechal Rondon, no trecho entre a BR 364 a Rio Branco.

A ação integra o plano de melhoria da mobilidade urbana, atualmente em execução.

Entre as ações já realizadas, o prefeito destacou a implantação de sinalização horizontal e vertical e mudança no fluxo de algumas vias. E também citou algumas duplicações executadas na Avenida Florianópolis, Tapajós e agora na Marechal e também na Rio de Janeiro que deve iniciar em breve. “O nosso compromisso é realizar ações e projetos que acompanhem o desenvolvimento da cidade. É evidente que Jaru cresceu muito nos últimos anos, atraiu investimentos, novas empresas, conta com grandes indústrias, cursos de ensino superior é um uma rota em potencial de desenvolvimento econômico. Por isso, as mudanças estruturais são indispensáveis e nós estamos fazendo isso gradualmente”, destacou.

Ainda de acordo o prefeito, a obra de duplicação deve começar em meados do mês de abril e será executada com estrutura própria da prefeitura, incluindo recursos, maquinários e equipe de trabalho. “O nosso objetivo é entregar esta obra em cerca de 30 dias”, disse.