Prefeito Jeverson Lima Anuncia construção de pista de caminhada na Avenida Dom Pedro I no Setor 4

Por Assessoria

Publicada em 26/03/2026 às 08h24

O prefeito Jeverson Lima, anunciou nesta quarta-feira (25), a construção de uma nova pista de caminhada na Avenida Dom Pedro I, no trecho entre a Avenida JK até a Osvaldo Cruz, rua que dá acesso à Escola Beatriz Mireya, no setor 04

A obra avaliada em R$ 1,2 milhões será executada por meio de recursos destinados pelo deputado estadual Dr. Luís do Hospital, atendendo uma indicação da vereadora Suhelen Fernanda.

De acordo com o prefeito, o valor para a execução da obra já está disponível na conta da Prefeitura. O próximo passo será a realização do processo licitatório para contratação da empresa responsável pelos serviços.

Jeverson Lima destacou a importância do alinhamento e da parceria com o deputado estadual e com a Câmara de Vereadores para a realização de obras importantes, que contribuem diretamente para o desenvolvimento do município. “São obras que impactam positivamente a vida da população e, em breve, teremos mais uma pista de caminhada que certamente será uma importante ferramenta na promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos jaruenses”, afirmou o prefeito.

O prefeito também agradeceu ao deputado Dr. Luís pelo apoio e parceria. “Muito obrigado, Dr. Luís, por acreditar na nossa gestão e por caminhar conosco nesta missão. Juntos, seguimos trabalhando com seriedade e compromisso para construir uma cidade cada vez melhor para todos”, concluiu.