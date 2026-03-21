Prédio do Relógio, sede da Prefeitura, recebe iluminação amarela e azul pelo Dia da Síndrome de Down

Por Adaides Batista

Publicada em 21/03/2026 às 11h39

No Dia Mundial da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, reafirmamos o compromisso com uma sociedade mais justa, acolhedora e inclusiva. Reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2012, a data convida à reflexão, ao respeito às diferenças e à valorização de cada pessoa.

Para marcar a data, o Prédio do Relógio sede da Prefeitura, recebe iluminação nas cores azul e amarelo, símbolos da causa, e a Prefeitura de Porto Velho, em parceria com o grupo Tesouro 21, convida a população para a Caminhada da Conscientização sobre a Inclusão, no dia 21 de março, às 16h, no Espaço Alternativo.

A Síndrome de Down, ou Trissomia 21, não é uma doença, mas uma condição genética que faz parte da diversidade humana. No Brasil, estima-se que cerca de 270 mil pessoas vivam com essa condição, reforçando a importância de políticas e práticas inclusivas.

Neste ano, o tema “Juntos contra a solidão, Xô Solidão” chama atenção para a necessidade de promover vínculos, acolhimento e participação social, combatendo o isolamento.

Mais do que celebrar, é fundamental combater o capacitismo e transformar a inclusão em prática cotidiana, garantindo respeito, autonomia e oportunidades para todos.