Precisa resolver algo com a conta de luz? Veja os canais de atendimento da Energisa

Por ENERGISA

Publicada em 25/03/2026 às 10h04

Quem precisa resolver pendências com a conta de energia, seja pedir segunda via, negociar débitos, trocar a titularidade ou informar falta de luz, não precisa enfrentar filas ou sair de casa. A Energisa disponibiliza diferentes canais de atendimento que permitem resolver os serviços de forma rápida, prática e totalmente digital.

A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos serviços básicos, especialmente em situações urgentes, como interrupções no fornecimento ou prazos de pagamento.

Atendimento na palma da mão

Entre os principais canais disponíveis estão o aplicativo Energisa On, o site oficial e o WhatsApp da assistente virtual Gisa (69) 99358-9673. Nessas plataformas, o cliente pode consultar débitos, emitir segunda via da fatura, solicitar religação e até trocar a titularidade da conta.

O atendimento digital tem ganhado cada vez mais adesão. Dados recentes mostram que mais de 96% dos contatos dos rondonienses com a concessionária de energia já acontecem por meios digitais, garantindo mais agilidade, comodidade e autonomia para o cliente.

Atendimento rápido e sem complicação

Para quem precisa de suporte direto, a Energisa também oferece o call center gratuito, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Em Rondônia, o número é o 0800 647 0120.

Como escolher o melhor canal

A recomendação é simples: para serviços como segunda via de conta, troca de titularidade, consulta e negociação de débitos, os canais digitais são os mais ágeis e eficientes, permitindo resolver tudo em poucos minutos.

Rosiane Soares, coordenadora de atendimento da Energisa em Rondônia, destaca o papel dos canais digitais na aproximação com o cliente:

“A gente entende que cada cliente tem sua rotina, seus desafios e seu tempo. Por isso, nossos canais digitais foram pensados para trazer mais comodidade, mas com o mesmo cuidado e atenção que ele encontra na agência. Os canais digitais não afastam a gente do cliente, eles nos aproximam. A ideia é que ele se sinta atendido, acolhido e seguro, mesmo sem precisar sair de casa. Estamos ao lado dele, só que de um jeito mais simples e acessível. Cuidar do cliente também é respeitar o tempo dele, e é isso que o digital nos permite fazer todos os dias”, afirma.

Confira os principais canais:

Confira os principais canais

Site: www.energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (69) 99358-9673

Aplicativo: Energisa On (Android e iOS)

Telefone: 0800 647 0120