Pré-candidato ao Senado, Confúcio diz que “ninguém perde eleição” e define campanha como “medição da vida”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/03/2026 às 10h22

PORTO VELHO, RO - A participação em eleições é apresentada como um instrumento de avaliação pessoal e política por Confúcio Moura (MDB), ao abordar o período eleitoral como oportunidade para medir relações construídas ao longo da vida. Segundo ele, uma campanha funciona como parâmetro da trajetória individual, refletindo vínculos, atitudes cotidianas e a rede de contatos formada ao longo dos anos.

Ao tratar das motivações que afastam possíveis candidatos, o senador aponta o receio de derrota, o temor de exposição pública e o risco financeiro como fatores que inibem novas candidaturas. Também menciona a insegurança de quem não sabe como iniciar uma campanha. Diante disso, ele orienta que interessados enfrentem essas barreiras e coloquem seus nomes à disposição do eleitorado.

Como forma de avaliar a viabilidade de uma candidatura, Confúcio sugere um teste inicial baseado na percepção de pessoas próximas. A orientação começa pelo círculo familiar, avança para vizinhos e amigos e, posteriormente, alcança conhecidos mais distantes. A partir desse retorno, segundo ele, é possível identificar sinais positivos ou negativos sobre a aceitação do nome.

Caso o retorno seja majoritariamente favorável, o cenário indicaria um ponto de partida viável. Por outro lado, a presença de dúvidas e rejeições seria um indicativo para reconsiderar a candidatura. Para o senador, esse processo prévio permite uma leitura inicial do ambiente político antes de qualquer formalização.

Ao relatar sua própria trajetória, Confúcio Moura afirma ter deixado atividades profissionais, propriedades e a convivência cotidiana com a família para se dedicar à vida pública. Ele compara sua escolha com a de pessoas que acumularam patrimônio fora da política, destacando que, no seu caso, o resultado está associado ao serviço prestado em diferentes municípios de Rondônia.

Na avaliação apresentada, o exercício de cargos eletivos é descrito como uma forma de atuação voltada ao interesse coletivo, resumida na afirmação de que “ser político é servir”. Confúcio Moura é tratado por analistas políticos regionais como pré-candidato à reeleição ao Senado Federal.

LEIA: