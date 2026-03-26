Porto Velho: Saiba como acionar atendimento em casos de risco de queda de árvores

Por Sema

Publicada em 26/03/2026 às 16h07

A Prefeitura de Porto Velho orienta a população sobre como solicitar atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) em situações de risco, especialmente durante períodos de chuvas intensas.

Casos como queda de árvores, galhos ou outros danos devem ser comunicados pelo e-mail [email protected], canal oficial do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a gestão está trabalhando para garantir respostas rápidas e eficientes à população, principalmente em situações de risco. “É fundamental que a comunidade utilize os canais oficiais para que possamos agir com agilidade. Nosso compromisso é com a segurança e o bem-estar de todos.”

Orientação foi reforçada após ocorrências registradas no último domingo (22)

A recomendação é que o cidadão informe o endereço completo, descreva a situação e, se possível, envie fotos para agilizar a análise e o atendimento das equipes.

A orientação foi reforçada após ocorrências registradas no último domingo (22), quando fortes chuvas e ventos provocaram queda de árvores em diferentes pontos da cidade, incluindo a Avenida Governador Jorge Teixeira, onde a via foi liberada após atuação da equipe.

O secretário da Sema, Vinicius Miguel, orienta que a população é parte essencial de uma gestão eficiente. “Com os canais corretos, conseguimos organizar melhor o atendimento e agir com mais rapidez.”

A Sema destaca que o acionamento correto do serviço contribui para respostas mais rápidas e para a segurança da população.