Porto Velho intensifica serviços nas praças e amplia ações de manutenção na capital Agência de Notícias

Por Carla Maia

Publicada em 20/03/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), segue reforçando a oferta de serviços nas praças da cidade, com equipes atuando de forma contínua para garantir mais qualidade, segurança e conforto à população.

Na Praça da Cohab, foram executados diversos serviços que fazem parte desse esforço permanente de manutenção dos espaços públicos

Na Praça da Cohab, localizada na rua Erva Doce, foram executados diversos serviços que fazem parte desse esforço permanente de manutenção dos espaços públicos. Entre as ações realizadas estão reforma elétrica, pintura geral, reparos nas calçadas, além de limpeza completa com roçagem, retirada de entulhos e poda de árvores. O local também recebeu novas lixeiras, contribuindo para a organização e conservação do ambiente.

Outro ponto importante foi a manutenção da academia ao ar livre, assegurando melhores condições de uso para a comunidade. Os serviços integram o trabalho diário da Patrulha da Manutenção, programa responsável por atender diferentes regiões da cidade com ações de conservação e recuperação.

Emdur está presente em 56 praças da capital, levando serviços de requalificação

Atualmente, a Emdur está presente em 56 praças da capital, levando serviços de requalificação que incluem modernização da iluminação, instalação de playgrounds, bancos, lixeiras, pintura e melhorias estruturais. A iniciativa tem como foco garantir espaços mais seguros, organizados e adequados para o lazer e a convivência.

Além das praças já atendidas, outras localidades também estão no cronograma e devem receber serviços nos próximos meses, incluindo melhorias, ampliações e novas estruturas.

Bruno Holanda destacou a importância da presença constante das equipes nos bairro

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, destacou a importância da presença constante das equipes nos bairros. “Estamos trabalhando diariamente para levar serviços às praças, mantendo esses espaços limpos, seguros e bem cuidados. Esse é um compromisso com a população, garantindo ambientes mais dignos e acessíveis para todos”, afirmou.

A Prefeitura reforça que os serviços seguem em ritmo contínuo, atendendo demandas da população e ampliando a cobertura das ações em toda a cidade. A meta é avançar cada vez mais, levando melhorias a todos os bairros de Porto Velho.

Mesmo com os avanços, o trabalho segue ativo. As equipes continuam atuando diariamente para assegurar que as praças recebam os serviços necessários, promovendo mais qualidade de vida para a população.