Porto Velho inova na prevenção do câncer do colo do útero; Serviço será disponibilizado gratuitamente através do SUS

Por Augusto Soares/Françoíse Almeida

Publicada em 18/03/2026 às 10h54

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do prefeito Léo Moraes, anunciou a oferta gratuita do teste de DNA do HPV em toda a rede municipal de saúde a partir do dia 28 de março, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa coloca o município na vanguarda da prevenção, ao disponibilizar o método mais moderno e eficaz para o rastreamento do câncer do colo do útero, antes restrito à rede privada.

Segundo o prefeito, a medida deve impactar diretamente a saúde das mulheres. “Esse exame vai salvar a vida de milhares de mulheres, pois permite identificar o vírus antes mesmo do surgimento da doença, facilitando a prevenção”, destacou.

Outro avanço importante é o intervalo maior entre os exames. De acordo com Léo Moraes, em caso de resultado negativo, a paciente só precisará repetir o teste após cinco anos.

A orientação da Prefeitura é que mulheres entre 25 e 64 anos procurem, a partir do dia 28 de março, qualquer unidade de saúde do município para realizar o exame.

O câncer do colo do útero ainda está entre os que mais afetam mulheres no Brasil, principalmente por ser silencioso em sua fase inicial, o que dificulta o diagnóstico precoce. Com a nova estratégia adotada pela gestão municipal, a expectativa é ampliar a detecção precoce e reduzir casos avançados da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as unidades estão preparadas para orientar e atender a população feminina.