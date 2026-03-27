Pôr do Sol Musical movimenta o Complexo Madeira-Mamoré neste fim de semana

Por Soma

Publicada em 27/03/2026 às 15h29

O Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho, recebe mais uma edição do Pôr do Sol Musical neste fim de semana, com apresentações ao vivo entre sexta-feira (27) e domingo (29). A proposta é oferecer ao público uma opção de lazer ao ar livre, unindo música, cultura e o cenário do entardecer às margens do rio Madeira.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (27/03): Silmara e Sombra, das 17h30 às 20h30

Sábado (28/03): Sandro Bacelar, das 18h às 21h

Domingo (29/03): Lamarão, das 18h às 21h

Além das apresentações musicais, o evento conta com recreação do Sesc voltada ao público infantil, realizada no sábado e no domingo, das 17h às 20h, ampliando as opções de entretenimento para famílias que visitam o espaço.

Consolidado como uma das principais programações culturais regulares da capital, o Pôr do Sol Musical tem atraído moradores e turistas interessados em aproveitar o fim de tarde em um dos principais cartões-postais da cidade.