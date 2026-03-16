População em situação de rua recebe apoio da prefeitura de Porto Velho; município está inserido no plano nacional

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 16/03/2026 às 11h05

Motivada, na maioria das vezes, por problemas relacionados ao vício em entorpecentes ou pela busca de refúgio por parte de estrangeiros, a população em situação de rua na capital rondoniense vem se tornando uma questão de política pública que recebe atenção da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social de Porto Velho (Semias).

O trabalho começa com a oferta do básico, uma cama para dormir e alimentação. Esse atendimento é realizado pelo Albergue Frei Damião, unidade que funciona 24 horas por dia e também presta atendimento social para pessoas que necessitam de suporte imediato.

Com foco no acolhimento de refugiados de outras nações, a Casa Esperança é outro equipamento de atendimento mantido pela prefeitura. Em parceria com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), o espaço oferece acolhimento temporário para imigrantes que buscam melhores condições de vida no Brasil.

Centro Popular Dom Moacyr Grechi funciona como porta de entrada para a rede socioassistencial do município

Já o Centro Popular Dom Moacyr Grechi atua diretamente com pessoas que, muitas vezes, acabam afastadas de sua cidadania por falta de oportunidades, funcionando como porta de entrada para a rede socioassistencial do município.

Melhorias avançam

Inserida no Plano Nacional Ruas Visíveis, a prefeitura oficializou a criação de um Comitê Interinstitucional, responsável por adaptar as estratégias nacionais de apoio à população em situação de rua para a realidade local.

Além disso, a Semias conta com equipes que realizam vacinação, consultas médicas e entrega de medicamentos diretamente nas ruas, por meio de um serviço conhecido como consultório de rua.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, é necessário dar cada vez mais visibilidade ao tema. Por esse motivo, a determinação é de que o trabalho seja contínuo, com o objetivo de reduzir o número de pessoas vivendo nas ruas e devolver cidadania a essa população por meio de parcerias institucionais.

“Além de todo o trabalho de acolhimento, a prefeitura também desenvolve uma importante parceria com o Poder Judiciário e com o Governo Federal para a emissão de documentos, garantindo que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos mais básicos. Dessa forma, vamos enfrentar essa questão de frente, respeitando a nossa população”.

O Plantão Social da Prefeitura de Porto Velho funciona 24 horas por dia e pode ser acionado pelo telefone (69) 98473-5966 (ligação ou WhatsApp).