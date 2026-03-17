População do Irã vai às ruas protestar contra a guerra após convocação do governo

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 17/03/2026 às 11h00

A população do Irã foi às ruas nesta terça-feira (17) para protestar "em defesa do país" em meio à guerra contra os EUA e Israel após uma convocação do governo.

As manifestações, solicitadas pelo regime pelo Telegram, começaram às 10h30, no horário de Brasília - 17h em Teerã.

O líder supremo do Irã, Motjaba Khamenei, postou em seu perfil oficial um vídeo com cenas de outros protestos e a legenda: "Por que a presença do povo na praça (ou no campo) é necessária?".

"O Conselho de Coordenação da Propaganda Islâmica convidou todo o povo honrado, fiel e em jejum a comparecer hoje, terça-feira, a partir das 17h [horário local], em todo o país, nas praças e bairros das cidades. Com sua presença entusiástica e consciente, deverão manifestar repúdio à agressão e aos crimes recentes do inimigo sionista-americano e neutralizar as conspirações dos elementos covardes e mercenários estrangeiros", dizia a mensagem com a convocação.

Aglomeração de pessoas na Praça Tajrish, em Teerã, capital do Irã — Foto: Agência de notícias iraniana Fars / Telegram

A convocação ocorre no 18º dia de guerra contra os Estados Unidos e Israel e horas após Israel ter afirmado que matou duas autoridades de alto escalão do regime:

Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança iraniano e figura central do regime;

Gholamreza Soleimani, comandante das forças Basij —unidade da Guarda Revolucionária iraniana que tem importante papel na repressão à população.

O Irã não confirmou a morte de Larijani e não citou nenhum dos dois oficiais na convocação das manifestações. As forças Basij confirmaram a morte de Soleimani.

O país tem sofrido ataques aéreos diários dos EUA e de Israel por conta do conflito. Teerã e outras cidades já foram alvo de bombardeios israelenses "em larga escala" nesta terça. Uma explosão ocorreu próxima a uma manifestação na capital iraniana na última sexta-feira, e uma mulher morreu, segundo a TV estatal iraniana —na ocasião, os iranianos celebravam o Dia de Al-Quds, feriado nacional em apoio aos palestinos.

As novas manifestações ocorrem também às vésperas do Ano Novo Persa, chamado Nowruz, que está marcado para ocorrer durante o final de semana. Mesmo assim, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou nesta terça-feira uma mensagem desejando feliz Nowruz à população iraniana.