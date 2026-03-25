Pomeranos reforçam identidade cultural em Espigão do Oeste

Por Alexandre Almeida

Publicada em 25/03/2026 às 14h46

A cultura pomerana tem conquistado cada vez mais visibilidade. Isso resultado de um trabalho conjunto que envolve a comunidade e o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), em Espigão do Oeste. Essa valorização recente foi evidenciada durante a reinauguração da agência do Sicoob Credip, realizada na última segunda-feira, onde representantes da cultura pomerana marcaram presença com apresentações que reforçam a identidade histórica do município.

A apresentação cultural da última segunda-feira reuniu importantes representantes da comunidade pomerana, fortalecendo ainda mais a valorização dessa rica tradição. Estiveram presentes o concertinista Elisidio Holz, a sanfoneira Denise Kiper e o pastor Erivelton Butzke, que contribuíram para tornar o momento ainda mais especial e representativo.

Também participaram a diretora da Escola Brás Cubas, Marinalva Silva, junto aos coordenadores Eliane Wruck, Letícia Graunke e Renato Tolomeu, em uma unidade onde cerca de 90% dos alunos possuem descendência pomerana. O evento foi enriquecido pela apresentação do grupo de danças pomeranas PomerBrac, que levou ao público a beleza, a tradição e a identidade cultural desse povo.

Durante o evento, o representante do parlamentar em Espigão do Oeste, Julemar Schumacker, destacou a importância da parceria para o fortalecimento cultural. Segundo ele, o apoio do deputado tem sido fundamental para integrar a cultura pomerana em momentos importantes da comunidade. “Aqui está uma fusão que não poderia faltar em um evento como esse com o convite do Sicoob. Agregado a isso também veio como uma luva o apoio do deputado Ezequiel Neiva para potencializar ainda mais essa cultura em nosso município”, afirmou.

O gerente da agência do Sicoob Credip, Ronaldo Magalhães, também ressaltou o significado da homenagem à cultura local. Ele enfatizou que a história de Espigão do Oeste está diretamente ligada à descendência pomerana, tornando essencial o reconhecimento e a valorização dessa herança. “A partir dos nossos princípios, não poderíamos deixar passar em branco essa história marcante”, pontuou.

A presidente da Associação Pomerana de Espigão do Oeste (Aspomer), Delizeth Brandt, reforçou a importância da união entre as instituições e o poder público para ampliar a visibilidade da cultura. “A parceria tem sido essencial para fortalecer as tradições e garantir espaço para manifestações culturais. Recebemos essa honra do Sicoob, juntamente com o apoio do deputado Ezequiel Neiva, que se prontificou em garantir suporte à nossa cultura”, destacou.

O deputado estadual Ezequiel Neiva enfatizou que investir na cultura é garantir a preservação das tradições para as futuras gerações. “Tivemos encontros onde foram levantadas as demandas da comunidade pomerana, como a implantação de uma cozinha industrial e o apoio à tradicional festa pomerana do município. Valorizar a cultura é essencial para manter viva a história de um povo”, concluiu.

Com apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva, a 14ª Pomerfest ocorrerá no período de 13 a 15 de junho em frente à Prefeitura Municipal para celebrar os 45 anos da cidade junto com a 4ª Feira Cultural Café com Milho, em Espigão do Oeste.