Policial militar atira no próprio irmão para defender a mãe durante agressão

Por hora1rondonia.com

Publicada em 31/03/2026 às 09h00

Um caso grave de violência doméstica foi registrado na noite desta segunda-feira (30), em uma residência localizada na Rua Miguel Chaquian, no bairro Nova Porto Velho, na capital de Rondônia. Um policial militar acabou atirando contra o próprio irmão para salvar a mãe, que estaria sendo violentamente agredida dentro de casa.

De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem, o policial chegava à residência da família quando se deparou com uma cena de extrema tensão. O irmão dele estaria armado com uma faca e, em estado de agressividade, atacava a própria mãe dentro do imóvel.

Diante da situação e visando proteger a vida da matriarca da família, o policial militar teria dado ordem para que o agressor largasse a arma branca. No entanto, segundo relatos preliminares, o homem não obedeceu e continuou com as agressões, momento em que o militar efetuou um disparo de arma de fogo para conter a ação.

Logo após o ocorrido, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, assim como uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros ao homem baleado ainda no local.

A vítima foi encaminhada sob escolta policial para a emergência do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dele não foi oficialmente divulgado até o momento.

A mãe dos envolvidos também recebeu atendimento devido ao estado emocional e possíveis lesões provocadas durante as agressões.

O caso deverá ser registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da ocorrência. A princípio, a ação do policial é tratada como legítima defesa de terceiro, já que o disparo teria ocorrido para cessar uma agressão iminente e preservar a vida da vítima.