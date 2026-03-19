Polícia prende suspeitos de arrombamento e furto em lojas na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 19/03/2026 às 09h30

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens com idades de 27 e 37 anos, na madrugada desta quarta-feira (18), após uma sequência de crimes registrados na zona Leste da capital.

A ocorrência foi registrada no bairro Agenor Martins de Carvalho, onde a dupla vinha praticando furtos e tentando invadir estabelecimentos comerciais. A guarnição composta pelos sargentos D. França, Ruiz e o cabo V. Costa foi acionada via rádio sobre um possível roubo em andamento na Padaria Canaã, localizada na Avenida Amazonas com Rua 10.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que o estabelecimento havia sido arrombado, com o blindex quebrado e diversos objetos furtados, incluindo o caixa registrador. Durante as diligências, a equipe contou com apoio do Comércio Seguro do 1º BPM. Populares informaram que dois indivíduos haviam fugido de bicicleta pela Avenida Guaporé com Raimundo Cantuária, carregando várias sacolas.

Com base nas informações, os policiais iniciaram buscas e conseguiram abordar um dos suspeitos, de 37 anos, que estava em posse de um pé de cabra, uma caixa registradora e diversos produtos furtados.

Já o segundo envolvido, de 27 anos, foi localizado por outra guarnição, sob comando do sargento Rangel, ainda nas proximidades, com várias roupas e objetos com etiquetas de loja. Durante a ocorrência, um comerciante informou que, momentos antes, os mesmos indivíduos haviam furtado um salão de beleza e também tentado furtar uma loja, mas fugiram após serem percebidos. Além disso, o suspeito de 37 anos confessou que os produtos encontrados eram provenientes de outros estabelecimentos da região, indicando uma sequência de furtos praticados pela dupla.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da Justiça. Foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos conduzidos e dos policiais envolvidos. A ação reforça a importância da rápida resposta policial e da participação da população no combate à criminalidade na capital.