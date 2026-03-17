Polícia Militar realiza operação contra crime organizado no Vale do Jamari

Por PM/RO

Publicada em 17/03/2026 às 09h00

Durante ações de enfrentamento ao crime organizado realizadas no Vale do Jamari, o 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) registrou importantes resultados operacionais nos municípios de Ariquemes e Alto Paraíso, Garimpo Bom Futuro, com prisões, cumprimento de mandados judiciais e apreensão de entorpecentes.

No município de Alto Paraíso, foi registrada a prisão de uma mulher pelo crime de tráfico de drogas, após a localização de um ponto utilizado para comercialização de entorpecentes. No local foram apreendidas diversas porções de cocaína, maconha e crack, além de uma porção maior de maconha pesando aproximadamente 250 gramas.

Também foram encontrados dinheiro em espécie, máquina de cartão, cartões bancários e materiais utilizados para embalar e fracionar drogas, caracterizando a atividade de tráfico de drogas. Já no município de Ariquemes, outra ocorrência resultou na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas, após a apreensão de porções de maconha e cocaína, além de dinheiro e aparelhos celulares.

Na mesma ocorrência, uma segunda pessoa foi conduzida por posse de entorpecente para consumo pessoal. Ainda durante as ações na região, foi dado fiel cumprimento a mandado de recaptura expedido pela Justiça em desfavor de um indivíduo condenado por crime de homicídio, que se encontrava na condição de foragido. sendo o indivíduo localizado e colocado à disposição do Poder Judiciário.

Em outra fiscalização realizada no distrito de Garimpo Bom Futuro, em Ariquemes, foi constatado que um condutor abordado possuía mandado de prisão em aberto, sendo imediatamente detido. Ao todo, as ações resultaram em prisões por tráfico de drogas, cumprimento de mandados de prisão e recaptura de foragido da Justiça, além da apreensão de diversas porções de entorpecentes, dinheiro, aparelhos celulares e materiais utilizados no comércio ilegal de drogas.

As ocorrências foram registradas e os envolvidos encaminhados à UNISP, ficando à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis. As operações desenvolvidas pelo 7º BPM reforçam o compromisso da Polícia Militar em combater o crime organizado, reduzir a circulação de drogas e garantir maior segurança à população do Vale do Jamari.