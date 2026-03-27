Polícia Militar prende mulher pro tráfico de drogas na Vila Samuel

Por PM/RO

Publicada em 27/03/2026 às 08h40

Durante patrulhamento, uma guarnição do 5º Batalhão recebeu denúncias anônimas informando sobre intensa comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na Vila de Samuel. Segundo os relatos, a suspeita ameaçava moradores que denunciassem o tráfico na região.

Diante das informações, foi realizado planejamento com apoio do CPA e do NI do 5º BPM. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram diversos usuários nas proximidades da residência denunciada.

A suspeita, ao perceber a presença policial, tentou fugir para dentro do imóvel, mas foi rapidamente abordada pela equipe.

Durante as buscas no interior da residência, foram localizados invólucros de substâncias análogas à maconha, cocaína e crack, além de balança de precisão, materiais utilizados para embalar drogas, diversos aparelhos celulares, dinheiro trocado e outros objetos de procedência duvidosa.

Diante dos fatos, a mulher identificada pelas iniciais D.J.R. recebeu voz de prisão por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) e foi conduzida à DEFLAG, onde foi apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.