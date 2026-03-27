Polícia Militar prende homem acusado de tráfico de drogas e receptação

Por PM/RO

Publicada em 27/03/2026 às 08h50

A atuação firme e estratégica da Polícia Militar de Rondônia resultou na prisão de um indivíduo por posse de entorpecentes e receptação, na manhã desta quinta-feira, 26, em Ouro Preto do Oeste, reforçando o compromisso da corporação com o enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade.

Durante patrulhamento ostensivo de rotina no bairro Industrial, uma guarnição visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, ambos portando mochilas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos passaram a demonstrar comportamento evasivo, olhando constantemente para trás e acelerando o passo, o que motivou a abordagem policial.

Na busca pessoal inicial, nenhum material ilícito foi encontrado diretamente com os abordados. No entanto, ao averiguar a bolsa de um dos indivíduos, os policiais localizaram um invólucro de grande volume contendo substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 85 gramas após pesagem.

Ainda durante a abordagem, foi encontrado com o mesmo indivíduo um aparelho celular do tipo smartphone. Questionado sobre a procedência do objeto, ele relatou tê-lo adquirido por valor incompatível com o mercado, levantando suspeitas. Diante disso, a guarnição realizou diligências para identificação do proprietário, sendo possível confirmar, por meio de reconhecimento, que o aparelho era produto de furto anteriormente registrado.

No decorrer da ocorrência, informações repassadas por agentes da Polícia Civil indicaram que o suspeito já vinha sendo investigado por possível envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes, inclusive com indícios de atuação vinculada a organização criminosa.

A quantidade da substância apreendida, aliada aos elementos informativos levantados, aponta para possível destinação comercial da droga, caracterizando indícios consistentes de tráfico ilícito de entorpecentes — prática que compromete a saúde pública, fomenta outros crimes e afeta diretamente a segurança da sociedade.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido às autoridades competentes para as providências cabíveis.

A Polícia Militar destaca que ações como esta evidenciam o empenho contínuo da tropa no combate ao tráfico de drogas, atuando de forma preventiva e repressiva para garantir a ordem pública e a tranquilidade da população.