Polícia Militar prende faccionado com drogas após sair de restaurante

Por pvhnoticias.com

Publicada em 30/03/2026 às 09h20

Uma ação rápida da guarnição setor 14 do 5º Batalhão composta pelo sgt Machado e cb Castro Aguiar no início da madrugada desta segunda-feira (30), resultou na prisão de, e duas mulheres.

O flagrante de tráfico ocorreu na Avenida Pinheiro Machado, bairro Flodoaldo Pontes Pinto em Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, a guarnição recebeu denúncias que o suspeito, considerado uma das lideranças do CV, conhecido como “R2”, estava com drogas saindo de um restaurante na Avenida Jorge Teixeira.

Com a aproximação da viatura o criminoso que tem diversas passagens pelo sistema, ainda tentou fugir, mas foi detido com a namorada e outra mulher dentro de um veículo.

Durante revista os policiais encontraram três porções grandes de crack, celulares, mais de R$400 reais e outros objetos. Todos foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes.