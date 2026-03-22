Polícia Militar apreende entorpecentes e prende suspeito de tráfico

Por PM/RO

Publicada em 22/03/2026 às 10h00

A atuação firme e estratégica da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão de um suspeito por tráfico de drogas na manhã deste sábado, 21, em Ouro Preto do Oeste.

Durante patrulhamento ostensivo de rotina, uma guarnição visualizou um indivíduo já mencionado em denúncias como possível envolvido com o comércio ilegal de drogas na região, além de suposta ligação com organização criminosa. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito apresentou comportamento evasivo, deslocando-se rapidamente até um recipiente de lixo e descartando um objeto retirado da região da cintura.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram abordagem imediata. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal, a equipe procedeu à verificação no local indicado, onde localizou uma sacola contendo diversas pedras de substância análoga ao crack, prontas para comercialização. Ao todo, foram apreendidas 80 pedras, com peso aproximado de 16 gramas.

A ação rápida e a atenção aos detalhes por parte da guarnição foram fundamentais para a identificação da tentativa de ocultação da droga. O suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Durante a ocorrência, também foi constatada a presença de uma motocicleta no local, já associada anteriormente ao suspeito como meio utilizado para a distribuição de drogas. O veículo foi apreendido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o material ilícito e o indivíduo, para as providências legais.

A ocorrência reforça o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas, evidenciando a importância do patrulhamento preventivo e da pronta resposta diante de atitudes suspeitas, contribuindo diretamente para a segurança da comunidade e a repressão à criminalidade.