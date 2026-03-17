Polícia Civil promove palestras sobre protagonismo feminino e Lei Maria da Penha

Por MEDICI ONLINE

Publicada em 17/03/2026 às 10h04

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, as policiais Isamara e Valéria Carvalho estão realizando, ao longo do mês de março, uma série de palestras educativas voltadas ao fortalecimento da mulher, à conscientização sobre direitos e à prevenção da violência doméstica. As atividades tiveram início no dia 6 de março, na Escola Paulo Freire, com uma palestra sobre protagonismo feminino e a importância da valorização da mulher na sociedade.

Na mesma data, no período noturno, a policial Valéria Carvalho realizou uma palestra para mulheres assistidas pela ação "Pró vida". Durante o encontro foram abordados aspectos jurídicos da Lei Maria da Penha, os mecanismos de proteção às vítimas de violência doméstica, a importância da denúncia e o papel da Polícia Civil na orientação e apoio às mulheres.

Dando continuidade às ações preventivas, palestras também foram realizadas nas escolas Escola Carlos Drummond de Andrade e Escola Presidente Médici, abordando o tema do feminicídio e os aspectos jurídicos da Lei Maria da Penha. A programação segue durante o mês de março com novas agendas em instituições como a Universidade Federal de Rondônia, além de participações em podcasts e programas de rádio para ampliar a conscientização sobre os direitos das mulheres.