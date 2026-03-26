Polícia Civil prende motorista que baleou passageira de aplicativo durante briga de trânsito
Por pvhnoticias.com
Publicada em 26/03/2026 às 08h50
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 Uma ação da Polícia Civil através do 2º DP, Furtos e Roubos e Candeias do Jamari, na manhã desta quinta-feira (26), sob comando da Delegada Keity Mota Soares, resultou na prisão de Gabriel S. C. L., 26 anos. 

Ele é acusado de atirar em um carro de aplicativo e balear uma jovem de 23 anos que estava como passageira, no dia 19 de fevereiro na Rua Daniela próximo a Avenida Amazonas, bairro Cuniã na zona leste.

 Na ocasião a vítima havia saído do Hospital de Base com destino ao bairro Jardim Santana, quando o motorista teve uma discussão com o suspeito por conta de uma batida entre os veículos, em seguida o acusado desceu e atirou, atingindo no maxilar da passageira.

Durante a operação da Polícia Civil foi realizada prisão do suspeito em uma residência no bairro Três Marias. Com ele foi apreendida uma pistola calibre .380 com quatro carregadores. 

Polícia Ação
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