Polícia Civil prende motorista que baleou passageira de aplicativo durante briga de trânsito

Por pvhnoticias.com

Publicada em 26/03/2026 às 08h50

Uma ação da Polícia Civil através do 2º DP, Furtos e Roubos e Candeias do Jamari, na manhã desta quinta-feira (26), sob comando da Delegada Keity Mota Soares, resultou na prisão de Gabriel S. C. L., 26 anos.

Ele é acusado de atirar em um carro de aplicativo e balear uma jovem de 23 anos que estava como passageira, no dia 19 de fevereiro na Rua Daniela próximo a Avenida Amazonas, bairro Cuniã na zona leste.

Na ocasião a vítima havia saído do Hospital de Base com destino ao bairro Jardim Santana, quando o motorista teve uma discussão com o suspeito por conta de uma batida entre os veículos, em seguida o acusado desceu e atirou, atingindo no maxilar da passageira.

Durante a operação da Polícia Civil foi realizada prisão do suspeito em uma residência no bairro Três Marias. Com ele foi apreendida uma pistola calibre .380 com quatro carregadores.