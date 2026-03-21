Polícia Civil prende foragido condenado por matar policial em Minas Gerais

Por PC/RO

Publicada em 21/03/2026 às 09h00

Na manhã desta sexta-feira (20), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2), com apoio do GAECO do Ministério Público, logrou êxito na localização e prisão de J. B. F., foragido da Justiça do Estado de Minas Gerais.

A ação foi resultado de trabalho qualificado de inteligência policial, que possibilitou a identificação do paradeiro do investigado em território rondoniense, no município de Cacoal, viabilizando o cumprimento do mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária competente.

O custodiado foi condenado pelo homicídio de um agente da Polícia Civil, crime ocorrido no ano de 2005, que à época gerou significativa repercussão social, especialmente no âmbito das instituições de segurança pública.

Após o regular trâmite processual, foi imposta ao réu pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

No momento da abordagem policial, além do cumprimento do mandado de prisão, foi constatado que o indivíduo mantinha em sua posse uma arma de fogo sem a devida autorização legal.

Diante da situação de flagrância, procedeu-se à sua autuação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a segurança pública e destaca a importância da integração entre as forças de segurança no combate à criminalidade, atuando de forma firme e contínua para garantir a ordem e a proteção da sociedade.