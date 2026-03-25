Polícia Civil esclarece homicídio e identifica envolvidos em Nova Califórnia

Por PC/RO

Publicada em 25/03/2026 às 09h00

A Polícia Civil de Rondônia (PCRO), por meio da 9ª Delegacia de Polícia, com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), concluiu as investigações sobre o homicídio qualificado ocorrido no distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho.

O inquérito policial resultou no indiciamento de cinco pessoas. Até o momento, dois investigados encontram-se presos, incluindo o apontado como mandante do crime, enquanto outros três permanecem foragidos.

O crime ocorreu em abril de 2025, na zona rural do Ramal das Torres. Na ocasião, a vítima e um funcionário foram surpreendidos por indivíduos encapuzados e armados. O funcionário conseguiu fugir, enquanto a vítima foi atingida e não resistiu. Durante a ação criminosa, os autores incendiaram estruturas da propriedade, mantiveram familiares sob restrição de liberdade e deixaram mensagens ameaçadoras no local.

As investigações apontaram que a motivação do crime está relacionada a conflitos anteriores na região, sendo a execução ordenada mediante pagamento. Como parte das diligências, foi deflagrada, em dezembro de 2025, operação policial em Plácido de Castro (AC), com apoio da Polícia Civil local, resultando na apreensão de materiais relevantes e na prisão de um dos envolvidos à época.

Entre os investigados presos estão o apontado como mandante do crime e uma mulher identificada como participante direta do crime. A Polícia Civil segue em diligências para localizar e prender os demais envolvidos.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a elucidação de crimes graves e o enfrentamento qualificado à criminalidade, atuando de forma técnica e integrada em defesa da sociedade.

A Instituição solicita a colaboração da população. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo telefone 197 (Disque-Denúncia). O sigilo é garantido.