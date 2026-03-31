Polícia Civil esclarece ataques incendiários contra provedores de internet

Por PC/RO

Publicada em 31/03/2026 às 09h00

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da 1ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de Porto Velho (DRACO 1), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECCO), deflagrou, na manhã desta segunda-feira (30), a 2ª fase da Operação denominada Flégias.

A ação teve como objetivo cumprir dois mandados de prisão preventiva de autores de disparos a um provedor de internet na cidade de Porto Velho. O fato ocorreu em fevereiro, pela manhã, no bairro Tiradentes, nesta capital.

Conforme apurado pela Delegacia, uma facção criminosa tentou obter vantagem econômica indevida de provedores de internet. Após a negativa da empresa em realizar os pagamentos exigidos, os criminosos utilizaram material inflamável e disparos de arma de fogo, visando causar dano patrimonial e intimidação das vítimas.

O nome da operação, Flégias, faz referência ao personagem da mitologia grega que, motivado pela ira e desejo em realizar o mal, incendiou um templo dedicado aos deuses gregos. Como castigo, foi levado ao Tártaro e condenado a sentar-se sobre uma pedra suspensa que ameaça cair a qualquer momento, ficando angustiado e temeroso.