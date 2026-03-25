Polícia civil e Militar recaptura detento que fugiu durante exame em hospital

Por Jaru em ação

Publicada em 25/03/2026 às 08h40

Após a fuga registrada na tarde desta terça-feira (24), o presidiário que havia escapado do Hospital Municipal de Jaru foi recapturado ainda na noite do mesmo dia, graças a uma ação rápida e integrada das forças de segurança.

De acordo com as informações atualizadas, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar intensificaram as diligências logo após a fuga, realizando buscas em diversos pontos da cidade, especialmente na região do Setor 7, onde o homem havia sido visto por testemunhas.

Após horas de trabalho contínuo, o foragido foi localizado e preso novamente. Conforme apurado, ele teria contado com ajuda de terceiros durante a fuga e chegou a trocar de roupa na tentativa de despistar as equipes policiais. Ainda assim, foi identificado e capturado.

A recaptura demonstra a eficiência e agilidade das forças policiais, que agiram de forma coordenada para garantir o retorno do detento ao sistema prisional e reforçar a segurança na cidade. A ação rápida da Polícia Civil e da Polícia Militar reforça uma mensagem clara: não adianta fugir, pois o cerco policial foi imediato e eficaz.

O caso segue sendo acompanhado pelo site Jaru em Ação, que continua trazendo todas as informações em tempo real.