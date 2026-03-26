Polícia Civil desarticula esquema de desvio de cilindros de oxigênio em hospital

Por PC/RO

Publicada em 26/03/2026 às 08h40

Na tarde desta quarta-feira (23), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Polícia de Espigão do Oeste, realizou uma operação que resultou na prisão em flagrante de um funcionário público e na identificação de um esquema de furto e venda ilegal de cilindros de oxigênio medicinal pertencentes ao hospital municipal.

A investigação teve início após denúncias da Secretaria Municipal de Saúde, que suspeitou do desvio de equipamentos de uso exclusivo hospitalar. Segundo as apurações, os cilindros estavam sendo subtraídos das dependências da unidade de saúde e comercializados para empresas privadas e terceiros por valores abaixo do mercado.

Durante as diligências, os policiais identificaram um servidor público que utilizava sua função e o acesso a veículos oficiais para retirar os cilindros sem autorização. Em seu veículo particular, a equipe policial localizou quatro destes cilindros. Em continuidade à diligência, outro equipamento foi recuperado em uma residência.

A investigação também identificou a participação de outros dois indivíduos, em que um retirava cilindros do estacionamento das ambulâncias no período noturno e o outro facilitava a entrada e a retirada dos equipamentos durante seus plantões em troca de pagamento em dinheiro.

Os cilindros de oxigênio medicinal localizados foram devolvidos ao patrimônio público. Os envolvidos foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos cabíveis e poderão responder pelos crimes de furto qualificado e peculato, conforme a participação de cada um no esquema.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a transparência e a proteção dos recursos públicos, destacando que ações de fiscalização e investigação continuam para identificar possíveis ramificações do esquema em outros municípios da região. A colaboração da sociedade por meio de denúncias é fundamental para combater crimes dessa natureza.

Disque-Denúncia: 197 ou 190

Whatsapp: (69) 3216-8940