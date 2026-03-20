Polícia Civil deflagra operação para apurar homicídio de ex-vereador

Por PC/RO

Publicada em 20/03/2026 às 13h50

Nesta sexta-feira (20), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de São Miguel do Guaporé, deflagrou operação policial com o objetivo de dar cumprimento a medidas cautelares no âmbito de investigação que apura o crime de homicídio que vitimou José Solano, ex-vereador e comerciante da região.

No curso das investigações, a autoridade policial representou pela adoção de medidas cautelares, as quais foram devidamente deferidas pelo Poder Judiciário, compreendendo três mandados de busca e apreensão domiciliar, duas prisões preventivas e uma medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico.

As diligências foram realizadas de forma simultânea nos municípios de São Miguel do Guaporé e Ministro Andreazza, para o cumprimento integral das ordens judiciais expedidas.

Conforme apurado até o momento, a motivação do crime estaria relacionada a desentendimento entre a vítima e os investigados, decorrente da cobrança de valores supostamente subtraídos.

Durante o cumprimento das medidas, além das prisões preventivas decretadas no âmbito da investigação de homicídio, foi realizada uma prisão em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, em razão da localização de material ilícito em uma das residências alvo das buscas.

As investigações encontram-se em estágio avançado, tendo a operação contribuído de forma significativa para o esclarecimento dos fatos, identificação dos envolvidos e robustecimento do conjunto probatório.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a elucidação de crimes contra a vida e com a responsabilização penal dos autores, atuando de forma técnica, integrada e contínua em todo o território estadual.