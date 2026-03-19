Polícia Civil deflagra operação contra exploração sexual de crianças e adolescentes

Por PC/RO

Publicada em 19/03/2026 às 09h15

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia de Polícia de Alto Paraíso e com apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Ariquemes e da Delegacia Regional, realizou uma operação policial com o objetivo de combater crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes e o comércio de produtos proibidos.

A ação é fruto de uma investigação detalhada que começou após o recebimento de informações enviadas pelo Conselho Tutelar. Esse alerta inicial permitiu o aprofundamento dos trabalhos com análise de dados e coleta de provas fundamentais para o caso.

Durante as diligências, foram identificados indícios de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente que envolvem o aliciamento de menores e a produção ou compartilhamento de materiais ilícitos. Também foi constatada a venda irregular de cigarros eletrônicos na região.

No momento do cumprimento das ordens judiciais em Alto Paraíso, foi realizada uma prisão em flagrante. Além disso, houve a apreensão de dispositivos eletrônicos e outros materiais que agora serão analisados pela perícia. O objetivo é ajudar a identificar novas vítimas e garantir a responsabilização dos envolvidos.

As investigações seguem em andamento e sob sigilo para garantir que todos os fatos sejam esclarecidos e a responsabilização penal dos envolvidos seja concretizada.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes e com o enfrentamento rigoroso a qualquer prática criminosa que atente contra a dignidade humana.