Polícia Civil deflagra operação contra clínica de estética ilegal

Por PC/RO

Publicada em 31/03/2026 às 13h50

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Deccon), deflagrou, nesta terça-feira (31), a Operação “Dose Clandestina”, com o objetivo de combater crimes contra a saúde pública e as relações de consumo na Capital.

A ação institucional teve como alvo um estabelecimento de estética que realizava procedimentos exclusivos da medicina sem a devida habilitação legal, incluindo avaliações clínicas e a aplicação de substâncias de uso controlado para emagrecimento sem qualquer prescrição médica ou controle sanitário.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes da Polícia Civil de Rondônia recolheram medicamentos, materiais publicitários e dispositivos eletrônicos que auxiliarão na identificação de possíveis vítimas e na análise do alcance das práticas ilícitas realizadas no local.

A operação contou com o apoio técnico do Conselho Regional de Medicina (Cremero), do Conselho Regional de Farmácia (CRF) e da Vigilância Sanitária Municipal, reforçando a importância da fiscalização conjunta para garantir a segurança e a integridade física da população rondoniense.

A Polícia Civil de Rondônia alerta a sociedade para que desconfie de promessas de resultados imediatos ou tratamentos invasivos realizados fora de ambientes médicos autorizados, uma vez que tais práticas representam graves riscos à saúde e podem causar danos irreversíveis.