Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão por violência doméstica

Por PC/RO

Publicada em 28/03/2026 às 09h00

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Cacoal, cumpriu, nesta sexta-feira (27), mandado de busca e apreensão na zona rural do município, no âmbito de investigação que apura crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A medida foi autorizada pelo Poder Judiciário após representação da autoridade policial, diante de indícios de prática reiterada de ameaças e agressões no ambiente familiar, bem como da existência de risco concreto à integridade física das vítimas, agravado pela possibilidade de acesso do investigado a arma de fogo.

Durante o cumprimento da diligência, foi apreendida uma arma de fogo, objeto que, conforme apurado no inquérito policial, estaria sendo utilizado como instrumento de intimidação no contexto das ameaças. A ação teve como objetivo prevenir a escalada da violência e resguardar a segurança das vítimas, em conformidade com as medidas protetivas já deferidas no caso.

A Polícia Civil reforça que atua de forma contínua no enfrentamento à violência doméstica, adotando medidas investigativas e cautelares para garantir a proteção das vítimas e a responsabilização dos autores, em estrita observância à legislação vigente.

A instituição ressalta que a colaboração da população é fundamental para o combate a crimes dessa natureza. Se você sofre ou conhece alguém que esteja passando por qualquer situação de abuso ou violência, não se cale. A sua denúncia é essencial e pode salvar vidas.

Canais de Denúncia:

Disque-Denúncia: 197 / 190

WhatsApp: (69) 3216-8940