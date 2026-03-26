PM prende homem que agradiu mulher e tentou roubar bicicleta elétrica

Por PM/RO

Publicada em 26/03/2026 às 08h30

Na madrugada desta quarta-feira (25), uma guarnição da Polícia Militar prendeu um indivíduo após tentar roubar a bicicleta elétrica de uma mulher no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Policiais militares patrulhavam a avenida 1802, nas proximidades da BR-174, quando visualizaram uma mulher que solicitava socorro, relatando ter sido vítima de tentativa de roubo.

A vítima informou que um indivíduo trajando camiseta escura a abordou e exigiu que ela descesse de sua bicicleta elétrica, momento em que a empurrou e desferiu um soco em seu rosto para lhe tomar a bicicleta.

Ao perceber a aproximação de um motociclista, a mulher começou a pedir socorro, o que fez com que o suspeito interrompesse a ação e saísse correndo. O motociclista acompanhou o indivíduo e auxiliou os policiais, indicando a direção que havia tomado.

De posse das informações, a guarnição realizou o cerco e localizou o suspeito na rua 1801, já sem camisa, na tentativa de despistar os policiais. Após constatarem tratar-se do autor da agressão contra a mulher, os militares realizaram a abordagem e prenderam o homem de 27 anos identificado pelas iniciais C.N.S.

Diante da situação, C.N.S foi preso e conduzido a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).