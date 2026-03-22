PM fecha duas bocas de fumo que funcionavam em apartamentos

Por pvhnoticias.com

Publicada em 22/03/2026 às 10h20

Uma ação da guarnição setor 15 do 5º Batalhão sob comando do sgt Ribeiro na noite deste sábado (21), resultou em apreensão de drogas e prisão de Cristiano G. D.

O flagrante aconteceu em dois apartamentos 12 e 13 no residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

Informações apuradas com a PM dão conta que após receber denúncias que nos imóveis funcionavam bocas de fumo, a guarnição com apoio da Força Tática 01 do 5º Batalhão, foi realizado cerco no local e conseguiram abordar o suspeito que ainda tentou pular a janela de um dos apartamentos.

No outro que é de propriedade de uma mulher que não estava no local, os policiais encontraram no guarda-roupas mais drogas que foram apreendidas com as demais, assim como no primeiro imóvel, com dinheiro e material usado no tráfico.