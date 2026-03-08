PM fecha duas bocas de fumo e apreende grande quantidade de drogas

Por Jaru em ação

Publicada em 08/03/2026 às 10h10

De acordo com informações apuradas, as guarnições receberam denúncias sobre intensa movimentação de usuários em duas residências já conhecidas pelas forças de segurança como pontos de comercialização de entorpecentes. Diante das informações, os policiais realizaram monitoramento no local e constataram a atividade criminosa.

Durante a ação, equipes do PATAMO e do Canil da Polícia Militar foram acionadas para dar apoio à ocorrência. Nas buscas realizadas nas residências, o cão farejador auxiliou os policiais indicando locais onde havia drogas escondidas, o que levou à localização de entorpecentes.

No local foram apreendidas grandes quantidades de maconha e crack, além de balança de precisão, materiais utilizados para embalar as drogas e outros objetos possivelmente ligados à atividade criminosa.

Diante dos fatos, os envolvidos foram detidos e encaminhados juntamente com todo o material apreendido para a UNISP, onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.

A ação faz parte das operações da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas, reforçando o trabalho das forças de segurança no enfrentamento à criminalidade no município.