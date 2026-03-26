PM apreende mais de 24 kg de maconha e prende suspeito por tráfico

Por PM/RO

Publicada em 26/03/2026 às 13h40

Na noite desta quarta-feira (25), a Polícia Militar realizou uma ação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecente e na prisão de um suspeito por tráfico de drogas no município de Primavera de Rondônia (RO).

Durante patrulhamento na rodovia RO-494, nas proximidades do acesso à RO-010, os policiais abordaram um indivíduo que se encontrava ao lado de um veículo. Na busca veicular, foram localizados 25 tabletes de substância análoga à maconha, que, após pesagem, totalizaram aproximadamente 24,8 kg.

Diante dos indícios, o suspeito foi preso em flagrante. Além da droga, também foram apreendidos o veículo utilizado no transporte, um aparelho celular eobjetos pessoais.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno para as providências cabíveis.

A Polícia Militar destaca que a ação resultou na retirada de uma quantidade expressiva de entorpecente de circulação, reforçando o compromisso da corporação no combate ao tráfico de drogas e na preservação da ordem pública.