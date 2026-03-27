PM apreende mais de 15 kg de drogas e desarticula ponto de tráfico em Cacoal

Por PM/RO

Publicada em 27/03/2026 às 14h10

A Polícia Militar de Rondônia realizou uma significativa apreensão de entorpecentes no município de Cacoal, resultando na desarticulação de um ponto de armazenamento e distribuição de drogas e na condução de dois envolvidos, sendo um deles menor de idade.

A ação ocorreu após abordagem a uma pessoa que transportava uma grande quantidade de substância análoga à maconha. Durante a ocorrência, as equipes policiais identificaram um imóvel utilizado para o armazenamento de entorpecentes, onde foi realizada intervenção, culminando na localização de mais drogas no local.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 15,8 kg de substância análoga à maconha, distribuídos entre porções prontas para transporte e volumes maiores armazenados no imóvel. Além disso, foram encontrados três balanças de precisão, uma bobina de papel filme de grande porte, utilizada para embalo de entorpecentes, uma case de arma de fogo e dois aparelhos celulares, itens comumente associados à prática do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e de apreensão, conforme o caso, sendo conduzidos à autoridade policial competente, juntamente com todo o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas, retirando uma expressiva quantidade de entorpecentes de circulação e contribuindo diretamente para a manutenção da ordem pública e segurança da população.