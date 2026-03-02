PM apreende 257 kg de maconha após troca de tiros na BR-429

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 02/03/2026 às 14h17

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 257 quilos de maconha, na noite deste domingo (1º), na BR-429, nas proximidades de São Miguel do Guaporé (RO). A ocorrência envolveu acompanhamento tático, troca de tiros e a prisão de dois suspeitos apontados como responsáveis por dar apoio ao transporte da droga.

De acordo com informações repassadas pelo serviço de inteligência, um veículo Fiat Toro estaria saindo de Costa Marques com destino a São Miguel do Guaporé transportando entorpecentes. Ainda segundo a denúncia, uma caminhonete GM S-10 de cor escura atuaria como “batedor”, seguindo à frente para alertar sobre eventual presença policial.

Diante das informações, a guarnição iniciou patrulhamento pela rodovia e visualizou o Fiat Toro, placa QLX*H79, trafegando em alta velocidade no sentido Costa Marques/São Miguel do Guaporé. À frente, seguia a GM S-10, placa TSC-1I43, que ao perceber a movimentação policial deixou a rodovia, reforçando a suspeita de atuação coordenada.

O motorista entrou com o veículo em um barracão em construção nas proximidades. Ao desembarcar, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, atingindo o para-brisa da viatura. Diante da agressão, a equipe revidou de forma proporcional. O veículo foi alvejado, mas o suspeito conseguiu fugir a pé para uma área de mata e não foi localizado até o momento.

A droga

Dentro do Fiat Toro, os policiais encontraram grande quantidade de substância análoga à maconha, totalizando cerca de 257 quilos distribuídos em tabletes, além de aproximadamente quatro quilos de sementes aparentando ser da espécie Cannabis sativa. Também foi apreendido um equipamento de comunicação via satélite Starlink.

Camioneta

A guarnição do distrito de Santana do Guaporé conseguiu interceptar o veículo na rua Amazonas, esquina com a rua Açucena. Foram identificados como ocupantes e apreendidos três aparelhos celulares.

Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos já havia sido abordado anteriormente utilizando o mesmo Fiat Toro, posteriormente encontrado com a droga. Há também registro de que ele foi autuado em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal no último dia 27 de fevereiro, quando foi flagrado com duas armas de fogo, utilizando o mesmo veículo. Na ocasião, teria recebido apoio de Michael, que conduzia a GM S-10.

Diante dos indícios de atuação conjunta no apoio logístico ao transporte da droga, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os veículos, o entorpecente, celulares, equipamento de comunicação e demais materiais apreendidos.