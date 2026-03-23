Pit Stop promove conscientização sobre uso da água em Pimenta Bueno

Por Assessoria

Publicada em 23/03/2026 às 14h47

A Prefeitura de Pimenta Bueno, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), a concessionária Águas de Pimenta Bueno e a Defesa Civil, realizou na sexta-feira (20) a ação “Pit Stop – Evite desperdício e poluição das águas”, com foco na conscientização da população.



A atividade foi desenvolvida em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado no domingo (22), e teve como objetivo orientar moradores e motoristas sobre a importância do uso consciente e regular dos recursos hídricos.

Durante a ação, equipes abordaram a população com orientações educativas, destacando práticas que contribuem para a economia de água e alertando sobre os impactos do uso irregular, como desperdício e prejuízos ao abastecimento.

A iniciativa também reforçou a importância da preservação dos recursos naturais, incentivando atitudes responsáveis no dia a dia, que contribuem para a sustentabilidade e a garantia de água para as futuras gerações.

De acordo com os organizadores, ações como essa são fundamentais para ampliar a conscientização coletiva e fortalecer o compromisso da comunidade com o uso adequado da água.

A parceria entre os órgãos envolvidos evidencia o trabalho conjunto em prol da preservação ambiental e da qualidade de vida da população de Pimenta Bueno.