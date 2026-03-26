Pimenta Bueno conquista Selo de Ouro Nacional de Alfabetização pelo segundo ano consecutivo

Por Assessoria

Publicada em 26/03/2026 às 08h42

O município de Pimenta Bueno alcançou mais um importante reconhecimento na área da educação. Pelo segundo ano consecutivo, a cidade foi contemplada com o Selo Ouro Nacional Compromisso com a Alfabetização, consolidando-se como referência em políticas públicas voltadas à alfabetização na idade adequada.

A premiação foi realizada no dia 23 de março de 2026, em Brasília, reunindo representantes de todo o país. A iniciativa foi instituída por meio do Decreto nº 12.191 e tem como objetivo reconhecer estados e municípios que se destacam na formulação e execução de estratégias eficazes para garantir o direito à alfabetização das crianças.

Entre os municípios participantes em Rondônia, Pimenta Bueno obteve um desempenho de excelência, conquistando a 4ª melhor pontuação na categoria ouro, resultado que reforça a qualidade do ensino ofertado na rede municipal.

No cenário estadual, os dados demonstram a relevância da conquista:

* 49 municípios inscritos, além do próprio Estado

* 3 municípios com Selo Bronze

* 21 municípios, mais o Estado, com Selo Prata

* 24 municípios com Selo Ouro

A conquista é resultado de um trabalho contínuo, pautado na equidade e no compromisso com a aprendizagem das crianças na idade certa. O município vem desenvolvendo ações alinhadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, fortalecendo práticas pedagógicas e estratégias que impactam diretamente nos indicadores educacionais.

A Prefeitura de Pimenta Bueno destaca o empenho de toda a rede municipal de ensino, professores, gestores, coordenadores e equipe técnica que, com dedicação e responsabilidade, têm contribuído para o avanço da educação no município.

O reconhecimento reafirma o compromisso da gestão municipal com a continuidade de políticas públicas eficientes, garantindo mais qualidade no ensino e melhores oportunidades para as futuras gerações.