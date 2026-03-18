Pelo menos 19 mortos em novos ataques de Israel contra o Líbano

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 18/03/2026 às 10h21

O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira novos ataques contra o Líbano. Segundo autoridades libanesas, ao menos 19 pessoas morreram em bombardeios realizados durante a madrugada.

Em comunicado divulgado na rede Telegram, as Forças de Defesa de Israel informaram que iniciaram operações contra alvos do Hezbollah no sul do país.

Antes dos ataques, o Exército israelense havia orientado a retirada de civis da região de Tiro, no sul do Líbano, e posteriormente pediu também a evacuação do bairro de Bashoura, em Beirute.

De acordo com a Agência Nacional de Notícias do Líbano, que cita o Ministério da Saúde, oito pessoas morreram em um ataque na cidade de Haboush. Outras quatro, de nacionalidade síria, morreram em um bombardeio em Jibchit, ambas localidades no distrito de Nabatieh.

Na região de Baalbek, a nordeste de Beirute, mais quatro pessoas morreram após um ataque aéreo. Já na cidade de Qanarit, no distrito de Sidon, foram registradas três mortes.

O Hezbollah, grupo armado libanês alvo das ofensivas israelenses, também afirmou ter realizado ataques contra o norte de Israel.

Os confrontos entre Israel e o Hezbollah se intensificaram desde o dia 2 de março, quando o grupo lançou ataques contra território israelense em resposta à ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã.

Desde então, os bombardeios israelenses no Líbano já deixaram 912 mortos e 2.221 feridos, segundo dados oficiais. Já os ataques do Hezbollah, de acordo com os mesmos registros, não causaram mortes até o momento e tiveram impacto limitado.