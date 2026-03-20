Patrulhamento intercepta furto de motocicleta na região central de Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 20/03/2026 às 09h30

Uma intervenção da Polícia Militar no final da noite de quinta-feira (19) interrompeu o furto de uma motocicleta nas proximidades do Centro Político Administrativo (CPA). Durante patrulhamento de rotina pela Avenida Farquar, a guarnição do 1º Batalhão identificou uma movimentação atípica: dois indivíduos, um conduzindo uma Honda Biz e outro sendo rebocado em uma Honda Broz. A manobra levantou suspeitas imediatas, motivando a abordagem.

Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos iniciaram uma tentativa de fuga pelas ruas do centro, acessando a Rua Padre Chiquinho. Na Rua Rui Barbosa, a dupla tentou abandonar o veículo furtado para escapar a pé, mas foi cercada pelos militares. Durante a contenção, um dos envolvidos resistiu fisicamente à prisão, entrando em confronto direto com um policial antes de ser imobilizado. Com os detidos, os agentes encontraram uma chave “micha”, instrumento comumente utilizado por criminosos para dar partida em veículos sem a chave original.

Os envolvidos, identificados como Nícolas C. da S. (20 anos) e Mateus F. N. (21 anos), foram levados ao Departamento de Flagrantes. A motocicleta Honda Broz, que estava estacionada no setor administrativo da capital rondoniense antes do crime, foi recuperada e será devolvida ao proprietário. A Polícia Militar ressalta que o policiamento ostensivo em áreas de grande circulação, como o centro da cidade, tem sido intensificado para mitigar crimes contra o patrimônio.