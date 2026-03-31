Pastor morre em acidente envolvendo moto e caminhão em Ouro Preto do Oeste

Por rondoniatual.com

Publicada em 31/03/2026 às 08h40

A colisão ocorreu no cruzamento das ruas João Paulo I e José Lenk, no bairro Jardim Bandeirante. De acordo com as informações apuradas, o condutor de um caminhão teria desrespeitado a sinalização de preferência, avançando a via e colidindo transversalmente com a motocicleta conduzida pelo pastor, identificado inicialmente como Pastor Elecio.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento do impacto, evidenciando a dinâmica do sinistro, marcado pela invasão de preferencial. A força da colisão foi significativa, resultando em ferimentos graves na vítima.

Equipes de socorro foram acionadas, porém, o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Militar esteve no local para realizar o isolamento da área, coleta de informações e registro da ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

As imagens do acidente, assim como registros do momento da colisão captados por câmeras de segurança, evidenciam a gravidade do ocorrido e reforçam o alerta para o respeito às normas de trânsito.