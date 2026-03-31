Passageira é flagrada com 10 quilos de maconha em ônibus

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 31/03/2026 às 08h30

Na noite desta segunda-feira, 30 de março de 2026, uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes no Terminal Rodoviário de Vilhena.

Conforme narra a ocorrência policial, a guarnição foi acionada após receber uma denúncia anônima indicando que uma passageira estaria transportando drogas em um ônibus interestadual. O denunciante não se identificou por receio de possíveis represálias.

Diante das informações, os militares realizaram a abordagem ao veículo e localizaram a suspeita, uma mulher de aproximadamente 28 anos.

Ainda segundo o registro policial, ao ser questionada, ela admitiu que transportava substâncias ilícitas e indicou que o material estava armazenado em sua bagagem no compartimento inferior do ônibus.

Com o apoio do motorista do ônibus, os policiais acessaram o compartimento e localizaram a mala, onde foram encontrados 10 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando cerca de 10 quilos.

Durante a ocorrência, a mulher relatou que havia saído de Manaus, no Amazonas, e que o destino final da droga seria a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Pelo transporte do entorpecente, ela afirmou que receberia a quantia de R$ 4 mil.

Diante do flagrante, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.