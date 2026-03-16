Palestra sobre violência doméstica orienta mulheres na Escola Irmã Ilda

Por Assessoria

Publicada em 16/03/2026 às 15h28

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), realizou no dia 13 de março de 2026 uma importante palestra na Escola Irmã Ilda, voltada à conscientização e prevenção da violência doméstica contra a mulher.

A atividade foi conduzida pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em parceria com a Patrulha Maria da Penha, promovendo um momento de diálogo, orientação e esclarecimento para as mulheres participantes.

Durante a palestra, foram abordados temas como os diferentes tipos de violência doméstica, os direitos das mulheres, os canais de denúncia e os serviços de apoio disponíveis no município para acolhimento e proteção das vítimas. A ação também reforçou a importância de denunciar situações de violência e buscar apoio junto às instituições responsáveis.

A iniciativa integra as ações de conscientização e fortalecimento da rede de proteção à mulher, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Guajará-Mirim em promover informação, prevenção e apoio às mulheres, contribuindo para a construção de uma sociedade mais segura, justa e respeitosa.