Países do Oriente Médio condenam ataques do Irã e pedem que Teerã pare de financiar grupos extremistas

Por G1

Publicada em 19/03/2026 às 10h37

Chanceleres de 12 países árabes e islâmicos condenaram os ataques do Irã contra alvos dentro de seus territórios em uma reunião realizada em Riad, na capital da Arábia Saudita, nesta quinta-feira (19).

Desde o primeiro dia da ofensiva dos Estados Unidos e Israel contra o território iraniano, no dia 28 de fevereiro, Teerã retaliou e fez ataques contra alvos americanos em países vizinhos. Nesta quarta-feira (18), anunciou que iria intensificar os bombardeios a instalações de energia ligadas aos EUA.

Na declaração conjunta divulgada após o encontro desta quinta, além de exigir a interrupção imediata da ofensiva iraniana contra as nações vizinhas, os ministros pediram também que Teerã interrompa o "apoio, financiamento e armamento de milícias afiliadas em países árabes".

➡️ Contexto: Há anos, o Irã vem apoiando grupos extremistas da região e que fazem parte do autodenominado Eixo da Resistência. O “eixo” coordenado pelo regime iraniano é predominantemente formado por milícias xiitas e tem entre os pilares principais Hezbollah, Houthis, Hamas (o único sunita) e facções de apoio no Iraque e na Síria.