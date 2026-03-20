Países do Golfo interceptam mísseis e drones após ataques do Irã

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 20/03/2026 às 15h40

Em meio à escalada de tensões no Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos e Kuwait informaram nesta sexta-feira (20) que estão reagindo a ataques com mísseis atribuídos ao Irã. Já a Arábia Saudita anunciou ter interceptado drones em diferentes regiões do país.

No Bahrein, também no Golfo, estilhaços de um ataque classificado pelo governo local como uma “agressão iraniana” provocaram um incêndio em um armazém. Segundo o Ministério do Interior, as sirenes de alerta aéreo chegaram a ser acionadas, mas o fogo foi controlado e não houve vítimas.

As Forças Armadas do Kuwait afirmaram que seus sistemas de defesa aérea estão “respondendo a um míssil hostil e a ameaças de drones”. Nos Emirados Árabes Unidos, o Ministério do Interior também confirmou a existência de “ameaças de mísseis” em andamento.

Na Arábia Saudita, o Ministério da Defesa informou que seis drones foram interceptados e destruídos na região leste do país, além de outro no norte.

Os ataques fazem parte de uma ofensiva mais ampla do Irã, que intensificou na quinta-feira ações contra infraestruturas energéticas no Golfo. Drones atingiram uma refinaria na Arábia Saudita e outras duas no Kuwait, além de causar danos significativos a uma das principais instalações de gás natural liquefeito do mundo, no Catar.

A ofensiva ocorre em resposta a ataques israelenses ao campo de gás South Pars/North Dome, compartilhado entre Irã e Catar.