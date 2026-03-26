Ouvidoria estimula pacto contra a violência por meio da “Árvore do Compromisso”

Por TJ-RO

Publicada em 26/03/2026 às 12h09

Diante de um cenário tão impactante e assustador pelo aumento diário da violência doméstica, a ouvidoria da Mulher propôs o compromisso pela vida e pela paz no lar, de forma simbólica, com a “Árvore do Compromisso e Esperança”, que foi apresentada à sociedade no início do mês, durante a solenidade de instalação, como forma de mobilização.

Na ocasião, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel e a ouvidora da mulher, desembargadora Inês Moreira, foram os primeiros a fixar mensagens na árvore estilizada, em gesto de incentivo ao pacto em defesa dos direitos da mulher.

A “Árvore do Compromisso e Esperança” está exposta no hall de entrada do TJRO, próximo à Ouvidoria, para todos que quiserem contribuir com palavras de compromisso, participem deste gesto representativo de apoio à causa.

Símbolo

A “Árvore do Compromisso e Esperança” tem o propósito de fortalecer a igualdade, garantir os direitos da mulher, rejeitando todo e qualquer tipo de violência, além de enfatizar o compromisso com a vida.

“Para que a árvore se mantenha em pé, perpetuando a sua espécie, com frutos doces e sementes saudáveis, é necessária uma raiz profunda, adubada, aguada na medida certa para que seu tronco seja robusto e estável como os carvalhos, que resistem a qualquer impacto. Os galhos devem ser frondosos, sombreando quem necessita de acolhimento, proteção e justiça”, refletiu a ouvidora, metaforicamente.