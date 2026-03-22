Por Folha do Sul

Publicada em 22/03/2026 às 09h50

Um operador de máquinas de idade não divulgada, mas já identificado como Rosivaldo Santos, foi morto a facada na região central da cidade de Chupinguaia na tarde deste sábado, 21. O autor do crime, conhecido pelo apelido de “Picumã”, está sendo procurado.



Segundo relatos de testemunhas, o assassinato teria sido motivado pela recusa de Rosivaldo, cuja esposa é dona um bar na “Capital do Boi”, em vender cachaça para o assassino. Há também relatos de um “tapa na cara” durante a briga envolvendo os dois homens.



Após o ataque letal, começaram a surgir imagens da vítima, que tinha vindo do Maranhão para Chupinguaia, estendida no meio da rua, enquanto uma mulher tenta fazer a reanimação, mas sem sucesso com o rocedimento

Policiais militares do distrito do Guaporé já foram mobilizados e seguiram para Chupinguaia, a fim de atuar na ocorrência e tentar prender Picumã, que segundo apurou o FOLHA DO SUL ON LINE junto a uma fonte policial, tem passagens por ameaças, tentativa de homicídio e estupro.