Operação prende dupla com 140kg de drogas e arma em embarcação

Por pvhnoticias.com

Publicada em 29/03/2026 às 09h30

Dois homens foram presos por tráfico e porte ilegal de arma no final da noite deste sábado (28), no Rio Madeira, distrito de Nova Mutum Paraná em Porto Velho.

Informações apuradas pelo site dão conta que equipes do Batalhão de Fronteira (BPFRON), com apoio da PRF e Canil do Batalhão de Choque da PM que atuam pela operação Protetor das Fronteiras, faziam patrulhamento pelo leito do Rio Madeira, quando avistaram uma embarcação (voadeira) com dois homens.

Diante de denúncias que os suspeitos estariam transportando entorpecentes foi realizada a abordagem. Dentro da embarcação foram encontrados diversos socos de serrapilho com vários tabletes de entorpecentes entre cocaína e skunk, totalizando 140kg e um revólver calibre 38 com 5 munições intactas.

Os criminosos com as drogas, arma e a embarcação foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal do município de Guajará-Mirim.