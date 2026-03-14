Operação conjuta apreende 50 kg de drogas na zona rural de Nova Mamoré

Por PM/RO

Publicada em 14/03/2026 às 09h00

Durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, forças de segurança pública apreenderam aproximadamente 50 quilos de entorpecentes na noite desta quinta-feira (12), na zona rural do município de Nova Mamoré, em Rondônia.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento ostensivo realizado na BR-425 por equipes da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), do CRP I/AI, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Pelotão de Operações com cães do Batalhão de Choque – BPCHOQUE e a FICCO. A atuação integra as ações da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, da qual o Batalhão de Fronteiras e Divisas – BPFRON participa no combate aos crimes transfronteiriços.

Durante as diligências, os policiais localizaram, em uma área próxima a um porto clandestino, um pacote contendo substâncias entorpecentes. Após a verificação, constatou-se que o material apreendido era composto por aproximadamente 50 quilos de drogas, sendo pasta base de cocaína e skunk.

No local, não foi encontrado nenhum suspeito. De acordo com os policiais, a droga apresentava separações por cores e etiquetas, o que possivelmente indica a identificação de diferentes destinatários do entorpecente. Em uma das embalagens foi identificada a inscrição “PV”, o que pode indicar que parte da droga teria como destino a capital Porto Velho.

Diante dos fatos, todo o material apreendido foi recolhido e apresentado na sede da Polícia Federal em Guajará-Mirim, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A ação contou com a participação de equipes da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), por meio do BPFRON, do CRP I/AI, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Pelotão de Operações com c ães do BPCHOQUE e a FICCO.

A Operação Protetor das Fronteiras e Divisas é coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, e tem como objetivo intensificar o combate aos crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas, fortalecendo a segurança pública nas regiões de fronteira.

A população pode colaborar com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia do BPFRON:

(69) 99985-0805 — (WhatsApp e ligações).